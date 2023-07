Pour Caroline Polachek, le Montreux Jazz est l’apogée du festival

La chanteuse donnera son premier concert en Suisse sous son vrai nom. Imago

Caroline Polachek a déjà une solide carrière dans la musique. Elle était la leader du groupe Chairlift (2005 à 2017) avant de se lancer en solo sous le nom de Ramona Lisa. L’Américaine de 38 ans a également composé pour d’autres artistes, dont Beyoncé et le titre «No Angel» paru en 2013. Elle a aussi collaboré avec Charli XCX, Sébastien Tellier ou encore Christine and the Queens, à voir au Montreux Jazz Festival le 5 juillet 2023. Caroline Polachek s’y produira deux jours avant. Elle y défendra son deuxième album, le très pop «Desire, I Want To Turn Into You».

Comment vous sentez-vous deux mois après la sortie de ce disque?

Reconnaissante. Les fans ont adopté cet album. Ils l’ont interprété à leur manière et ont découvert tout ce qui était interconnecté à l’intérieur. C’était un challenge de le produire dans la mesure où il est extrêmement dansant et diversifié dans les sonorités. Je ne savais pas si le public allait me suivre dans ce voyage. Je suis heureuse aujourd’hui d’être en tournée et de voir comment ce disque continue de se transformer lors de chaque concert.

Le titre «Sunset» est un ovni avec ses sonorités western qui rappellent les productions d’Ennio Morricone.

Il y a plusieurs titres qui sont un peu des ovnis. Quand je conçois un album, je le réfléchis comme si c’était une constellation. Certaines étoiles sont plus proches ou plus éloignées de nous. Le cœur du disque est au centre de cette palette d’étoiles. Pour moi, dans chaque album, il doit y avoir des éléments acoustiques et des instruments traditionnels. C’est pour ça que tu entends de la cornemuse sur «Blood And Butter» ou une balalaïka sur «Hopedrunk Everasking».

Quel regard portez-vous sur votre carrière jusqu’ici?

Je me sens chanceuse d’avoir déjà vécu plusieurs vies dans la musique. J’ai appris tellement sur moi-même en tant qu’artiste bien avant de me lancer en solo. Avec Ramona Lisa, je me suis perfectionnée en ce qui concerne la mise en scène, les costumes et dans la conception des décors. Avec Chairlift, j’ai découvert et assimilé le fait de jouer en live avec des musiciens. Toute cette éducation à la musique, y compris aussi les aspects du music business, fait qui je suis aujourd’hui et ça nourrit ce que je fais.

Ici, en Europe, vous êtes encore relativement peu connue malgré votre carrière foisonnante. Comment l’expliquez-vous?

Grâce à Dieu, le monde n’est pas encore entièrement soumis à la culture américaine (rires)! Espérons que cela reste le cas le plus longtemps possible. Pour être franche, je n’ai pas eu énormément d’opportunités de jouer en Europe à cause de la pandémie depuis la sortie de mon premier album sous mon nom en 2019. Montreux sera mon premier concert suisse en tant que Caroline Polachek.

D’ailleurs, ça vous fait quoi d’être à l’affiche?