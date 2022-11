Montreux Comedy Festival: voici le programme

Humour : Montreux Comedy Festival: demandez le programme

Si l’on savait déjà que Bérengère Krief animerait le gala «La piste aux étoiles», et que Baptiste Lecaplain serait le chef d’orchestre de «Mon premier Montreux», on apprend aujourd’hui que Jason Brokerss présentera un gala intitulé «Jason de Brokerss et le Comedy française» et qu’Élodie Poux montera sur scène pour «Montreux, gloire et beauté».