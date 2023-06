Montreux et Morges vont faire grimper les prix du stationnement

De plus, le stationnement deviendra payant les dimanches et jours fériés au centre-ville et certaines places gratuites dans ce secteur, ainsi que dans celui du 2m2c, ne le seront plus. Quant aux macarons de stationnement réservés aux résidents, leur prix passera de 170 francs à 300 francs, dès le 1er janvier 2024. «L’objectif de ces adaptations, en plus d’encourager le report modal, est de favoriser le recours aux parkings en ouvrage et aux parkings d’échanges», poursuit la Commune. Il sera donc toujours possible de se garer au P+R de Chailly, dès 80 centimes/heure et au parking du Marché Forum dès 1.-/heure.