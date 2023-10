Nayana en interview avant la Montreux Jazz Festival Residency

Nayana pourrait se consacrer à 100% à la musique, mais elle travaille deux jours par semaine comme serveuse «pour continuer d’avoir une vie dans la société». DR

La chanteuse n’est pas inconnue du grand public, puisqu’elle a remporté le Kids Voice Tour en 2018 et participé à «The Voice Kids» l’année suivante. Après s’être faite discrète, Nayana a accompli un retour remarqué avec «Osmose». Ce sont notamment les titres de cette mixtape que l’artiste de 19 ans à la voix langoureuse présentera dans le cadre de la Montreux Jazz Festival Residency, dont l’entrée est libre, le vendredi 6 octobre 2023 au Petit Palais, à Montreux (VD).

À quoi doivent s’attendre les spectateurs qui viendront vous voir?

À un concert très orienté soul et R’n’B alternatif. Gros changement par rapport au passé, c’est un live plus travaillé au niveau de la musicalité que je présenterai, puisque je ne serai plus seule sur scène, mais avec quatre musiciens.

Votre musique semble inspirée par plusieurs styles. Juste?

Complètement. Quand j’étais enfant, mes parents écoutaient beaucoup de soul, de reggae et de trip-hop. Moi, j’aimais la pop et les openings d’anime (ndlr: génériques d’animation en provenance du Japon), j’étais fan de mangas. Toutes ces influences se ressentent dans ma musique.

En 2022, vous avez sorti «Osmose», qui a été très bien accueilli par la critique.

Cette mixtape a tout déclenché. Elle m’a permis de monter sur scène. J’ai donné une quarantaine de concerts en Suisse et à Paris. J’ai décroché ces dates uniquement par le bouche-à-oreille de personnes qui m’ont vue en live et qui ont parlé de moi à des producteurs. C’est plaisant d’être ainsi découverte gentiment par le public. Ça me laisse une grande liberté dans ce que je veux faire et je n’ai aucune pression.

Quelle est la suite pour vous?

J’espère continuer à donner des concerts avec mes musiciens et visiter plein de pays. J’aimerais bien chanter en Asie (ndlr: sa mère est Thaïlandaise). Sinon, je prépare un EP. Je vais d’ailleurs en présenter quelques titres à Montreux. Autrement, j’ai de nombreux projets, mais pas l’argent nécessaire pour engager du monde et les réaliser rapidement. Ça coûte cher, la musique, et j’avance en indépendante.