Le Montreux Jazz Festival a dévoilé son programme

Il y aura du beau monde sur la Riviera vaudoise, du 30 juin au 15 juillet 2023. Le Montreux Jazz Festival a en effet levé le voile sur les stars de sa 57e édition. Et elles seront nombreuses au Stravinski, aussi bien de l’ancienne que de la nouvelle génération. Sur le programme, les noms de Bob Dylan, Lionel Richie, Buddy Guy, Nile Rodgers, Iggy Pop ou Mavis Staples côtoient en effet ceux de Lil Nas X, Maluma, Sam Smith, Jon Batiste ou Janelle Monae. Plus que jamais, le festival couvre le spectre musical de ces 70 dernières années. Les têtes d’affiche du vaisseau amiral du festival ont remporté, au cours de leur carrière, pas moins de 85 Grammy Awards.

«On est encore plus transgénérationnel que les années précédentes. On s’est rendu compte que, tant pour les artistes que pour le public, c’était intéressant de mélanger les générations au cours d’une même soirée. Pour les jeunes, ce sont souvent des situations très émotionnelles de jouer avant une légende», affirme Mathieu Jaton. Pour le directeur du festival, ça réaffirme «le rôle de Montreux dans l’histoire de la musique et comme passeur de témoin entre les générations». Le fait d’avoir Bob Dylan et Lil Nas X sur la même affiche fait carrément marrer le patron: «Oui, c’est rafraîchissant. Il y a des noms qui sont attendus chez nous. D’autres, en revanche, ce sont ce que j’appelle des coups. Ils sont frais et dans l’actu. Je pense là à Sam Smith, Maluma ou, justement, Lil Nas X. On met beaucoup de soin, année après année, à trouver le bon équilibre.» Mathieu Jaton se défend toutefois de «faire une liste de courses»: «Je veux que tout ça ait du sens. Cela serait trop facile de prendre tel ou tel artiste uniquement parce que c’est hype maintenant.»

Le budget n’a pas explosé

En dépit des noms prestigieux de cette 57e édition, le budget de programmation n’a pas explosé. «Ça n’a pas coûté ce que ça aurait dû coûter. Je m’explique: certains cachets sont, sur le principe, impayables. Malgré tout, on fait une offre, en mettant en avant l’histoire du festival ou le lien affectif qui nous lie avec certains artistes, comme Sam Smith. Il n’y a eu aucune discussion quant à la proposition qu’on lui a faite. Pour Lil Nas X, ç’a été un peu plus compliqué, mais notre relation avec Quincy Jones a aidé», détaille le Vaudois.

En revanche, là où les coûts ont pris l’ascenseur, ce sont pour les hôtels: «C’est un peu la rançon de la gloire. Bon nombre d’artistes veulent rester plusieurs jours chez nous. Jon Batiste séjournera à Montreux douze jours avec toute sa famille. Maluma, qui a entendu dire que le festival était super, va passer trois jours sur place avec son équipe de 45 personnes. Ce sont des coûts supplémentaires et un brin irrationnels, mais qui sont tellement importants pour créer la magie du festival.»

Montreux Jazz Festival

Une décennie de découvertes

Le Lab a dix ans et n’a jamais aussi bien porté son nom, diminutif de laboratoire. «L’objectif que l’on s’est fixé avec cette salle, celui de présenter les nouveaux courants et talents de la musique actuelle, n’a jamais changé», assure Rémi Bruggmann, programmateur. L’artiste d’afrobeat Rema, le groupe électronique Rüfüs Du Sol ou encore le trio soul-doo-wop-gospel Gabriels, tous en pleine ascension et encore peu populaires dans nos contrées, se produiront lors de cette édition. «Les gens ne s’en souviennent peut-être pas, mais on a accueilli ici Kendrick Lamar, Ed Sheeran, Dua Lipa ou encore Tyler, The Creator avant qu’ils n’explosent mondialement», se souvient le Vaudois.

Le Lab, d’une capacité de 2000 personnes, est également utilisé par des stars qui désirent donner leur show «dans un cadre intimiste» comme le feront la reine des charts pop Ava Max, le producteur de légende Mark Ronson ou encore le chanteur Christine and the Queens. «Pour certains grands, c’est un challenge de retrouver une petite salle. Et c’est souvent magique. La création unique de gospel-soul présentée par le rappeur Stormzy avec une chorale en 2022 a été phénoménale», se remémore avec les yeux qui brillent Rémi Bruggmann.