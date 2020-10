Musique : Montreux Jazz: une semaine dédiée aux jeunes artistes

Montée par la Montreux Jazz Artists Foundation, «Autumn of Music», une série de huit concerts gratuits, vise à offrir «un soutien et une visibilité importante, ainsi qu’un espace d’expression stimulant» aux artistes en herbe.

Mathieu Jaton lance «Autumn of Music» et réfléchit au prochain Montreux Jazz Festival (archives).

La semaine sera musicale à Montreux avec «Autumn of Music», une série de huit concerts gratuits, d’ateliers et de jam sessions. Ces différents événements, programmés au Montreux Palace, visent à donner une vitrine à de jeunes artistes suisses.

Six jeunes musiciens du pays ont été retenus pour participer à des concerts de mercredi à vendredi. «Ce sont six coups de cœur découverts par les programmateurs du Montreux Jazz Festival. Ils représentent des styles musicaux très variés, dans le même esprit protéiforme que le festival», explique son directeur Mathieu Jaton, contacté par Keystone-ATS.

Montée par la Montreux Jazz Artists Foundation, l’opération vise à offrir «un soutien et une visibilité importante, ainsi qu’un espace d’expression stimulant» aux artistes en herbe. Ceux-ci repartiront également avec un enregistrement de leur prestation pour alimenter leur promotion sur les réseaux sociaux, précise M. Jaton.

Parallèlement, six autres talents sont à l’œuvre cette semaine sur la Riviera dans le cadre de la Montreux Jazz Academy, dont c’est la sixième édition. Les jeunes retenus – deux lauréats d’un concours du Montreux Jazz et quatre espoirs de la scène jazz helvétique – sont entourés par plusieurs artistes internationaux, le collectif new-yorkais Snarky Puppy, la batteuse Anne Paceo, la chanteuse China Moses et le guitariste John McLaughlin.