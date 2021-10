Vaud : Montreux n’est plus en crise, après la cyberattaque subie il y a dix jours

Le système informatique de l’administration communale a pu être remis en fonction progressivement lundi. Dès mardi, ses services seront à nouveau opérationnels.

Depuis le dimanche 10 octobre, l’administration communale de Montreux (VD) était à l’arrêt, victime d’un piratage. Par mesure de précaution, l’ensemble de son système informatique avait été isolé afin d’identifier les dommages subis et restaurer les données. Conséquence: les services à la population ont été fortement perturbés par les suites de cette cyberattaque. Des experts du Canton de Vaud, de la Confédération et d’un prestataire privé se sont attelés à ces tâches et ont notamment pu établir qu’il n’y avait pas eu de vol massif de données.