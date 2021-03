Dimanche, au fil des heures , les urnes des communes vaudoises rendaient leur verdict. Mais les résultats des élections de Montreux se sont fait attendre longtemps. Très longtemps. «Il était près de 5h du matin lorsque nous avons rentré les informations dans le système», avoue Angelo Giuliano, président du Conseil communal et responsable du dépouillement.

Pourtant, après les importants retards constatés lors des dernières élections, en 2016, la commune avait promis que tout serait mis en œuvre pour que cela ne se reproduise pas. À l’époque, des erreurs avaient été commises, notamment dans le réglage de la machine qui ouvre les enveloppes et dans le comptage des voix d’un candidat. Un recours avait été accepté par la préfecture, qui avait mené un audit et demandé des améliorations. Les bulletins avaient dû être recomptés.

Dès lors, comment expliquer que Montreux n’ait, une nouvelle fois, pas réussi à rendre ses résultats dans les temps? «Dans chaque enveloppe, il devait y avoir trois votes: pour les votations fédérales, les élections à la Municipalité et les élections au Conseil communal. Celles qui en avaient moins ou plus ont été considérées comme spéciales et traitées à part. Nous avons vite été débordés par leur nombre», explique Angelo Giuliano.