Montreux (VD): Seniors dans le désarroi: «En octobre, nous serons à la rue»

Deux retraités en couple ont vu leur bail résilié pour cause de rénovation d’immeuble et se retrouvent sans solution de logement dès octobre.

Hélène* et Gustave* n’en peuvent plus. Le bail de leur appartement montreusien, où ils vivent depuis une vingtaine d’années, a été résilié pour octobre en raison de rénovations. Ce couple sans enfants a donc entamé des démarches pour retrouver un logement dans la région. Toutes les tentatives sont restées vaines. «Quand on est âgé et en mauvaise santé, trouver un appartement convenable est devenu un luxe», se désole Gustave, 85 ans, agent commercial à la retraite. «J’ai subi une attaque cérébrale il y a seize ans. Mon mari et moi avons eu le Covid. Depuis, nous sommes fatigués en permanence», relève Hélène, 75 ans.