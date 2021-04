Après un hiver triste et rigoureux, la plupart des gens se réjouissent de pouvoir bientôt passer plus de temps à l’extérieur. Certains vont profiter de leur balcon, d’une terrasse sur un toit, voire de leur propre jardin. Sans que vous en ayez véritablement conscience, l’aménagement de ces espaces extérieurs est révélateur de votre personnalité.

1. La pro du barbecue

Il n’y a qu’une seule chose qui compte pour elle: la nourriture. Et peut-être un peu de braise, selon le type de barbecue. La reine du barbecue consacre une grande partie de l’espace extérieur au barbecue et aux équipements qui vont avec, et bien évidemment, à une grande table à manger autour de laquelle déguster les grillades.

2. L’horticulteur en herbe

3. La famille

Sur ce balcon, tout droit trouver sa place: le barbecue, les fleurs et les jouets des enfants. C’est généralement un joyeux capharnaüm. On y découvre des activités ludiques. Sur place, la crainte d’un accident (verre renversé, aliment volant) disparaît comme par magie.

4. Le roi d’Instagram

5. Le paresseux

6. La reine du recyclage

Alors que le balcon des paresseux est vide et un peu tristounet, la reine du recyclage utilise le sien non pas comme une oasis de détente, mais comme une décharge. On y trouve d’innombrables bouteilles de bière de la veille, un sac de canettes et un tas de vieux cartons de pizzas. Il faut avouer que c’est mieux d’avoir tout ça à l’extérieur qu’à l’intérieur de l’appartement, même si ça n’est pas vraiment esthétique.