La drag-queen Moon a quitté l’émission pour sa santé mentale

Alors qu’elle s’est donnée à fond sur chacune de ses performances scéniques dans la saison 2 de «Drag Race France», dont la première édition a couronné la drag-queen Paloma , Moon a décidé de quitter l’émission au terme du 6e épisode diffusé vendredi 4 août 2023, après l’épreuve du «Ball» sur le thème «Reine du bal du lycée». Face au jury, la transgenre genevoise de 31 ans a expliqué avec une certaine émotion qu’elle voulait ainsi privilégier sa santé mentale car elle ne supportait plus la pression liée à cette compétition de drag-queens. «C’était la meilleure décision à prendre. Je me rendais compte que je n’avais plus assez de fun pour continuer», confie Ava Matthey, de son vrai nom, à l’édition française de « 20 minutes ».

Celle qui se considère comme une «créature mystique» voulait aussi faire passer un message important en stoppant son aventure sur France 2. «J’ai l’impression qu’on oublie que nous sommes des humains avec ces émissions de divertissement et de téléréalité, dit-elle. Nous aussi, nous avons le droit de ne pas aller bien. On a beau être à la télé et faire plein de choses divertissantes pour les gens, ça reste quand même difficile et intense pour nous. C’est complètement normal de parler de santé mentale et je trouve ça assez fou que ce soit encore aussi tabou.»