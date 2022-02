Moonfall: Quand la Lune menace de tomber sur la Terre

Une mystérieuse force a propulsé la Lune hors de son orbite et il ne reste que quelques semaines avant qu’elle impacte la Terre et anéantisse la civilisation. Rien que ça. Premier à faire cette découverte, un scientifique autoproclamé nommé K.C. ( John Bradley, révélé dans «Game of Thrones» , meilleur personnage!) tente de faire remonter l’info à la NASA et, tiens, personne ne le croit (Impossible alors de ne pas penser au génial «Don’t Look Up» de Netflix, même si c’est un tout autre style ). Finalement, deux anciens astronautes (Halle Berry et Patrick Wilson) repartent dans l’espace accompagné de K.C, pensant avoir une solution pour sauver le monde.

Et un film catastrophe de plus pour Roland Emmerich! Pro du genre, le cinéaste aligne en cascade les blockbusters apocalyptiques, souvent à la fois succès commerciaux et échecs critiques («Independence Day», «Godzilla», «Le Jour d’après», «2012»… Sans oublier des longs métrages très différents, à l’image des très réussis «Stonewall» et «Midway»). Alors certes, le scénario n’a rien de brillant, les dialogues n’ont rien d’excitant et l’épilogue ne va pas vous faire tomber de la lune (pardon!), mais il est hors de question de traiter ce blockbuster (qui a démarré moins fort que Jackass Forever au box-office américain) de nanar, comme l’ont fait d’autres critiques. Car malgré absurdités, incohérences et manque d’originalité, «Moonfall» en met plein la vue grâce à des effets spéciaux énormes et offre un pur bon moment de fun et de divertissement. C’est tout ce qu’il promettait et c’est tout ce qu’on attendait. On n’allait quand même pas demander la lune non? (re-pardon).