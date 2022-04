Suisse : «M’opérer était une erreur, mais je n’en veux pas à mes parents»

À sa naissance, Audrey était une enfant intersexe. Une opération l’a attribuée au sexe féminin. Un conseiller aux États zougois a déposé une motion visant à interdire ces opérations.

Une décision qui n’a pas été sans conséquence, puisque Audrey souffre aujourd’hui d’une faiblesse osseuse. «M’opérer était une erreur. J’aurais pris une autre décision, mais je n’en veux pas à mes parents. La médecine aurait dû les soutenir», explique Audrey, qui ne sait que depuis quelques années qu’elle est intersexe. Elle a, depuis, créé une association, Interaction, pour protéger les futures générations d’enfants intersexués et leurs parents de ces mêmes décisions et interventions.

Avec le recul, ses parents regrettent l’opération. «C’était une erreur. Audrey était en bonne santé et maintenant elle est malade, à cause de nous. Nous nous sentons coupables. Nous avons de la chance qu’elle ne nous fasse pas de reproches, mais elle pourrait. Elle a tout à fait le droit de le faire», confesse son père.

Motion déposée

Le conseiller aux États zougois Michel Matthias (PLR) critique vivement la pratique de ces opérations de réassignation sexuelle. «Avec cette opération, on prive l’enfant de sa liberté de choix. C’est un viol sur le corps et sur l’être humain lui-même», affirme-t-il. Il demande l’interdiction des interventions de changement de sexe non nécessaires sur les enfants intersexués et a déposé une motion dans ce sens.