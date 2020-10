Santé Moral à zéro, les Suisses ne sont pas tous égaux

«Le psy est encore très mal vu»

Un avis partagé par Chiara Chillà docteure en psychologie, spécialisée dans la gestion des émotions. «Il faudrait réaliser une étude pour comprendre toutes les nuances. Mais l’explication la plus probable a trait à l’intelligence émotionnelle. Dans la culture latine, on a plus tendance à parler de ses émotions, à partager son ressenti. En Suisse alémanique, de manière très caricaturale, on se répand moins, on communique moins sur les sujets intimes.» Selon la praticienne basée à Lausanne, certains clichés en matière de santé mentale peuvent aussi expliquer le phénomène. «Le psy est encore très mal vu. Dans certains cantons, les stéréotypes ont la vie dure. Il y a encore cette idée que si on consulte quelqu’un, on est fou.»