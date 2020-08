Bolivie Morales accusé d’une deuxième liaison avec une mineure

Selon le gouvernement bolivien, une jeune fille de 15 ans s’est retrouvée enceinte suite à une relation avec l’ex-président socialiste.

«Aujourd’hui (lundi) il a été remis par le vice-ministère de la Transparence un document faisant état d’un possible nouveau cas de viol présumé sur mineure, commis par l’ex-président Juan Evo Morales Ayma», a déclaré Guido Melgar en conférence de presse.

Ces vérifications ont permis d’établir que la mineure «aurait eu une relation sentimentale avec Juan Evo Morales Ayma et se serait retrouvée enceinte lorsqu’elle avait 15 ans et cinq mois, donnant naissance à une fille en février 2016 lorsqu’elle avait 16 ans», a ajouté le vice-ministre. «L’enfant existe, la mère existe et l’enfant a comme père enregistré Juan Evo Morales Ayma», a-t-il insisté.