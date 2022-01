Basketball : Morant et les Grizzlies montrent les crocs

Golden State et Klay Thompson ont chuté mardi, sur la route de Memphis, battus par les Grizzlies de l’irrésistible Ja Morant.

Golden State et Klay Thompson – pour son deuxième match en NBA après deux ans et demi d’absence – ont chuté mardi, sur la route de Memphis, battus par les Grizzlies de l’irrésistible Ja Morant, Phoenix en profitant pour repasser en tête à l’Ouest.

Comme souvent cette saison, cette dixième victoire d’affilée (116-108), qui établit un nouveau record de la franchise du Tennessee, aura porté la griffe de Morant. Le meneur de 22 ans, qui a livré un beau duel à distance avec Stephen Curry, auteur d’un triple-double (27 pts, 10 passes, 10 rbds), a commencé et fini très fort la rencontre.

«Agressif d’entrée»

«Je voulais être agressif d’entrée. On a pris une grosse avance sur l’une des meilleures équipes du championnat, qui a su revenir et même prendre l’avantage. Mais nous avons continué à nous battre», a commenté Morant, notamment épaulé par Tyus Jones (17 pts), facteur X venu du banc, dont deux banderilles lointaines coup sur coup ont pavé le succès de Memphis, à trois minutes de la fin (109-100).

Quarante-huit heures après son retour réussi face à Cleveland (17 pts), Thompson a montré de bonnes choses (14 pts, 3 passes, 3 rbds) en 20 minutes. Dans le money-time, c’est lui qui a maintenu quelque peu le suspense, avec un panier et une passe décisive. Si son shoot derrière l’arc était entré à deux minutes du buzzer, le match aurait pu rebasculer.

Renversants Clippers

Le collectif des Suns a encore brillé, avec les cinq titulaires entre 12 et 19 points. Et, comme souvent dans les money-time serrés, Chris Paul (15 pts, 12 passes) et Devin Booker (16 pts) ont fait la différence, marquant chacun quatre points à une minute de la fin.