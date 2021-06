Euro 2020 - Morata, l’incarnation des maux de l’Espagne

«D’autres responsables»

Le quotidien généraliste espagnol El Pais a préféré nuancer : «Morata n’est pas le seul chemin vers le but. Il y a d’autres raccourcis, d’autres responsables de cette sécheresse», rappelant qu’aucun des autres attaquants (Dani Olmo et Ferran Torres, les titulaires, ou Pablo Sarabia, Mikel Oyarzabal et Gerard Moreno, entrés en jeu), n’ont fait mieux que lui.

Luis Enrique, pour sa part, a d’abord accusé l’état de la pelouse, avant de souligner qu’il se doit de «défendre et de protéger» ses joueurs: «J’ai vu qu’ils l’ont aussi applaudi. Pour moi, c’est un grand joueur qui fait énormément de choses bien en attaque et en défense», a insisté Enrique.

«Il n’a pas marqué et il doit vivre avec cela. Il est habitué. Mais c’est bien plus facile de corriger cela avec un public qui t’encourage», a taclé le sélectionneur.

«Il va fermer les bouches»

La presse était tiraillée entre les critiques lapidaires à un attaquant qui cumule tout de même 19 buts en 41 sélections, et un appel à faire corps autour de la sélection qui n’a marqué que dix buts en six matches disputés en 2021 (1,6 but/match) alors que depuis 2000, la «Roja» tourne à 2,3 buts par match (618 buts en 276 matches)

«Que l’Espagne ait des difficultés à marquer, on le savait. Rien de nouveau, c’est un problème que l’on traîne depuis longtemps. Avec le même manque de réalisme, on a gagné deux Euros consécutifs (2008 et 2012) et un Mondial (2010). Donc la chose est grave, mais ça se soigne. Mais avec des supporters comme ceux-là à domicile, c’est presque mieux de jouer à huis clos», a relevé Carlos Carpio, le directeur-adjoint du journal Marca, dans un éditorial.