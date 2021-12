Téléphonie mobile – Moratoire 5G: les initiatives romandes balayées

Une percée pour les ondes millimétriques

Plutôt qu’un moratoire, le Conseil des États, avec l’aval du Conseil fédéral, a adopté un postulat qui traite des ondes millimétriques, qui ne sont pas autorisées aujourd’hui, mais qui sont attendues dans le cadre de nouveaux développements de la téléphonie mobile. Sur ce sujet sensible, le postulat prévoit trois objectifs. Le Conseil fédéral doit garantir que la population soit informée le plus rapidement possible. Il doit faire en sorte que les cantons et les commissions parlementaires compétentes soient impliqués le plus tôt possible «avant que les fréquences de la gamme des ondes millimétriques soient utilisées pour la téléphonie mobile». Enfin, il doit garantir que les résultats des recherches sur les répercussions des ondes millimétriques sur la santé et l’environnement soient pris en compte.