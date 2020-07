G20

Moratoire sur la dette: les pays pauvres devront patienter

La réunion des dirigeants du G20 a reporté sine die la prolongation du moratoire sur la dette des pays pauvres demandée par plusieurs ONGs.

Le ministre français de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire a indiqué à l'issue de la réunion que le G20 était «en bonne voie pour obtenir un accord» sur la prolongation du moratoire, appelant à une décision «le plus rapidement possible».

«Perspectives imprévisibles»

«L'économie mondiale fait face à une profonde récession cette année, avec une reprise partielle et inégale attendue en 2021», a prévenu sa directrice générale Kristalina Georgieva après la réunion, soulignant que la pandémie risquait d'accroître la pauvreté et les inégalités.

«Nous devons nous unir pour aider les plus pauvres et les économies les plus vulnérables, particulièrement celles les plus endettées (...) J'espère que (le G20) envisagera de prolonger le moratoire», a-t-elle ajouté.