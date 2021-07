Peine de mort : Moratoire sur les exécutions fédérales aux États-Unis

L’administration Biden a annoncé jeudi imposer un moratoire sur les exécutions, le temps de revoir «ses politiques et procédures en matière de peine capitale».

«De sérieuses préoccupations ont été soulevées quant à la poursuite du recours à la peine de mort dans le pays», a plaidé le ministre américain de la Justice, Merrick Garland, dans une note. «Notamment le caractère arbitraire de son application, son impact disproportionné sur les personnes de couleur et le nombre troublant d’exonérations dans les affaires de peine capitale et autres affaires graves», a détaillé le ministre.

Il a ordonné un moratoire sur toute exécution fédérale, le temps que son ministère «revoie ses politiques et procédures en matière de peine capitale». Aux États-Unis ce sont traditionnellement les États, et non le pouvoir fédéral, qui exécutent le plus. La justice fédérale n’intervient généralement que dans les affaires de drogue, de terrorisme ou d’espionnage.