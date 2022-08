Locarno (TI) : Mordu par un renard dans son lit, il doit être vacciné contre la rage

Les deux septuagénaires se sont rendus à l’hôpital pour faire désinfecter et nettoyer les plaies. «On nous a en outre administré un vaccin contre la rage et le tétanos», dit l’homme. Officiellement, la Suisse est exempte de rage. Or impossible de savoir si le renard venait d’Italie, où des cas de rage animale ont été enregistrés ces quinze dernières années, principalement dans le nord du pays d’ailleurs. «On a donc joué la carte de la sécurité», raconte notre lecteur.

Les nourrir est inutile

Son jugement est confirmé par Simon Meier, directeur de l’association Wildtier Schweiz. «De nombreux animaux sauvages ont appris qu’il y avait des sources de nourriture à proximité des humains. Si, en plus, on les nourrit volontairement, on leur fait perdre leur crainte naturelle et on s’expose à des problèmes», dit-il, rappelant que nourrir les animaux sauvages est inutile, puisqu’ils trouvent suffisamment de quoi manger dans la nature.