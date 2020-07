Saint-Gall

Mordue par un brochet pendant sa baignade

Le voyage d’une famille aux Drei Weieren (SG) s’est terminé à l’hôpital. La mère a été mordue par un brochet.

Une mère de famille saint-galloise se souviendra longtemps de sa baignade dans le Mannenweiher. Véritable havre de paix, cet étang fait partie des Drei Weieren (trois étangs) et se trouve au-dessus de la ville de Saint-Gall.

Habité par les poissons, le plan d’eau possède également un endroit réservé aux bains pour les humains, c’est là que la femme est allée se baigner lundi dernier accompagnée par son mari et son fils. A u moment où elle est entrée dans l’eau, la Saint-Galloise de 32 ans a senti quelque chose sur ses pieds. « Je suis ensuite sortie de l’eau et j’ai vu que je saignais » , a dit la mère de famille à 20 Minuten. « J’ai tout de suite imaginé que j’avais été mordue par un poisson. J’ai aussi parlé avec un sauveteur présent. Il était surpris et m’a dit qu’il n’avait pas eu vent d’un incident similaire jusqu’à présent. »