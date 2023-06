Berne: Mordue par un chien policier, une femme porte plainte

Une femme mordue par un chien policier à Berne a porté plainte contre la police pour coups et blessures rapporte la «Berner Zeitung». Elle a estimé qu’il était disproportionné d’envoyer un chien à ses trousses et que la policière qui était au côté de l’animal aurait dû se lancer elle-même dans un sprint. Déboutée en première instance, la plaignante a porté l’affaire devant la Cour suprême bernoise, qui l’a également déboutée.

En novembre 2021, un drone a été aperçu à proximité du stade du Wankdorf lors d’un match entre Young Boys et l’Atalanta Bergame. Les services de sécurité du stade ont alors appelé la police pour localiser le pilote. Par la suite, une policière en voiture avec son chien a remarqué une femme en train de manipuler un objet blanc. Dès que cette dernière a aperçu la voiture des forces de l’ordre, elle a pris la poudre d’escampette. «Stop, police!» a crié à plusieurs reprises la policière, sans résultat. C’est seulement alors que son chien s’est élancé à la suite de la fuyarde, avant de la mordre comme celle-ci n’obtempérait pas. Résultat: une blessure au mollet devant être soignée à l’hôpital.

La police cantonale bernoise compte 60 chiens policiers dans ses rangs. Ils traquent les personnes disparues mais reniflent aussi des drogues, des explosifs, de l’argent ou des téléphones portables introduits en fraude dans les prisons. Ils peuvent aussi aider à arrêter des suspects en fuite. L’année dernière, ces auxiliaires à quatre pattes au service de la police ont réussi plus de 190 prises.

Trois mois plus tard, la femme mordue a porté plainte contre la police pour coups et blessures. En octobre 2022, la justice a classé l’affaire. La plaignante a alors fait recours, mais la Cour suprême a également rejeté la plainte et la demande d’indemnisation, jugeant l’utilisation du chien policier légitime, voire nécessaire, pour interpeller la suspecte.