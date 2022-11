Vaud: Morges va bientôt pouvoir rouvrir sa patinoire

Mais il fallait encore l’aval de l’Office fédéral de l’environnement, lequel vient de tomber. Il a octroyé à la Ville une dérogation pour l’installation des groupes frigorifiques prévus. Et les trois dernières oppositions, émanant de riverains, ont été retirées, indiquait, mardi, la Municipalité de Morges dans un communiqué.

Le permis de construire pour cette installation provisoire a été délivré lundi et le matériel est commandé. Les travaux de préparation vont commencer tout prochainement et la Ville espère pouvoir rouvrir sa patinoire à la fin du mois de décembre déjà. De quoi réjouir tous les férus de patinage, ainsi que les clubs sportifs, qui peuvent désormais envisager une seconde moitié de saison un peu plus sereine, à domicile.