Agression à Morges: quatre jeunes arrêtés après une attaque dans un hall d'immeuble

La police annonce ce vendredi que quatre mineurs ont été identifiés et arrêtés, à la suite de l’agression qui s’est déroulée début novembre, à la rue de la Gare.

Deux hommes ont été agressés dans le même hall d'immeuble, à la rue de la Gare à Morges. Google

Les faits étaient choquants. Le 4 novembre, vers 18h45, alors qu’il rentrait chez lui, un Morgien de 37 ans avait été attaqué par une bande de jeunes qui se cachait dans le hall de son immeuble. Blessé à la tête et au visage, il avait dû être transféré dans un hôpital. Pour beaucoup d’habitants du quartier, c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase, au point qu’une pétition avait été lancée pour demander des mesures immédiates et fortes, visant à rétablir un climat de sécurité aux alentours de la gare de Morges.

Ce vendredi, les autorités annoncent que: «Les auteurs présumés, tous mineurs et domiciliés dans la région, ont été identifiés et entendus. Ils ont en partie reconnu les faits reprochés. Les investigations ont permis de déterminer qu’il s’agissait vraisemblablement d’un problème d’occupation de hall d’immeuble.» La Présidente du Tribunal des mineurs a été renseignée.

À noter encore que, en octobre 2024, un autre homme avait déjà subi une agression presque identique, dans le même hall d’immeuble. Alors qu’il passait par là, un adolescent l’a d’abord copieusement insulté, avant de le frapper au visage. Jugé par le Tribunal des mineurs, l’auteur des coups a été condamné. Interrogée sur cette troublante similitude, la police de Morges n’y voit qu’un hasard: «L’altercation du 23 octobre 2024 mettait en cause deux personnes entre lesquelles un contentieux existait préalablement. Nous ne nous trouvons donc pas face à une même typologie que l’agression du 4 novembre dernier.» À l’heure actuelle, impossible de dire si ce jeune fait partie des quatre suspects qui viennent d’être arrêtés.