Morges (VD): Chantier fermé: les locataires d’un immeuble vivent l’enfer

«C’est une catastrophe! Ça fait un mois qu’on attend des nouvelles sans en obtenir!» Toilettes et douches aménagées provisoirement dans le local à vélos du sous-sol, cuisines improvisées dans les salons et appartements pleins de poussière, c’est que subissent des locataires d’un immeuble de Morges (VD). Commencés en juin, les travaux de rénovation menés dans les salles de bains et cuisines, et à l’extérieur de ce bâtiment de 16 logements, ont été stoppés net par la commune, le 16 août.