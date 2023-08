Morges (VD): Entre 50 et 100 personnes pour Nzoy, mort sur le quai en 2021

Les manifestants se battent contre le racisme et les violences policières en général.

Entre 50 et 100 personnes ont répondu à l’appel.

Entre 50 et 100 personnes se sont rassemblées dès 18h mercredi à la gare de Morges (VD), répondant notamment à l’appel du collectif Silure . Les manifestants sont venus rendre hommage à Nzoy, mort il y a exactement deux ans sur le quai numéro 4 de la gare .

Dénonçant le racisme et les violences policières, les manifestants ont demandé la tenue d’un procès «hors du canton de Vaud» ou, «au minimum changer de procureur». Ils réclament aussi la création d’un «organe juridique indépendant pour assurer une procédure impartiale lorsqu’il s’agit de juger des policiers.

Procès toujours incertain

On ne sait toujours pas si le policier qui a tiré trois coups de feu ce soir-là sera jugé. Le collectif Silure fait un lien avec le procès de Mike Ben Peter, décédé en 2018 à Lausanne suite à une intervention policière. Six policiers avaient été acquittés. «Le procès des flics qui ont tué Mike Ben Peter a été d’une violence inouïe, un déni de justice total et une démonstration de force obscène du camp de l’impunité policière», peut-on lire sur le site Renversé.