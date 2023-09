Morges (VD): Le livre sur les quais continue de faire un tabac

«Le salon littéraire à ciel ouvert a fait un énorme carton pour sa 14e édition. Du 1er au 3 septembre, sous une météo estivale, Morges a palpité au rythme des pages qui se tournent, des signatures sous les tentes des dédicaces et des discussions partagées lors de rencontres, croisières, ateliers et performances littéraires.» Les organisateurs du Livre sur les quais ne cachent pas leur satisfaction après la clôture, dimanche. Quelque 180 auteurs et autrices, dont plus de la moitié sont suisses, sont venus à la rencontre d’un public estimé à près de 40’000 personnes.



«Je suis très heureuse de la fréquentation et de l’ambiance qui règnent à Morges. Chaque année, la magie opère. Je remercie particulièrement l’ensemble de mon équipe et les bénévoles qui soignent l’accueil de nos invités et du public. C’est ce qui fait le succès de ce festival inscrit dans le paysage littéraire suisse et international», a déclaré Fanny Meyer, directrice générale du Livre sur les quais, qui quitte le navire. Le nom de la personne qui lui succédera sera communiqué prochainement.