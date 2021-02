Moritz Leuenberger a évoqué les rançons versées par la Confédération pour libérer des otages dans une interview publiée dimanche dans la « NZZ am Sonntag ». L’ancien conseiller fédéral socialiste est plus tard revenu sur ses déclarations dans la « Basler Zeitung ».

«S’il est ressorti de mes propos que le Conseil fédéral a versé des rançons pour acheter la libération d’otages, alors je le regrette», a-t-il expliqué au journal bâlois. L’ancien chef du département fédéral de la justice et de la police a aussi précisé que «lorsqu’un otage est libéré alors il y a généralement eu un paiement même s’il ne faut pas parler de rançon mais plutôt de dépenses».

Une élue et un diplomate critiquent Leuenberger

Christa Markwalder, conseillère nationale PLR bernoise et membre de la commission de politique extérieure au Parlement, a été «choquée par les propos de Leuenberger parce qu’il met en danger la Suisse sans aucune raison et aurait plutôt dû se taire».

Paul Widmer, ancien ambassadeur en Jordanie et professeur en relations internationales à l’université de Saint-Gall, ajoute que «Moritz Leuenberger mine la crédibilité de la politique suisse actuelle». Selon l’ancien diplomate, Leuenberger rendra le travail du Conseil fédéral plus compliqué lors d’une prochaine prise d’otage impliquant un citoyen suisse.

Moritz Leuenberger se défend

Confronté à ces critiques, Moritz Leuenberger explique qu’elles sont liées «au résumé publié sur la page d’accueil du site de la «NZZ am Sonntag» et sur une formulation dans la publication écrite du journal qu’il a confirmé et qu’il regrette à présent avec le recul».