Kurdistan d'Irak confiné

Morne saison touristique: «Le taux de remplissage est de 0%»

La région autonome du nord de l'Irak misait sur la venue des touristes du sud du pays. Mais le confinement consécutif à la crise du coronavirus a dramatiquement changé la donne.

D'habitude, à cette époque, le restaurant d'Ahmed Hazem est bondé. Mais cette année, avec la maladie de Covid-19 et le confinement général en Irak, ce Kurde n'accueille plus que quelques locaux désoeuvrés. «Tout est vide. Avec les routes coupées, aucun touriste n'a pu arriver jusqu'ici», se lamente ce quadragénaire, visage tanné par le soleil, au milieu des chaises rouges qu'il a ressorties pensant retrouver les belles heures des saisons passées.

Abandonnées, ses chaises se balancent au gré du vent frais et des chutes d'eau qui dévalent entre leurs pieds dans un silence inhabituel au restaurant «Ochawa», dans la localité d'Al-Amadiya au Kurdistan, région autonome du nord de l'Irak. En contrebas, les pédalos rouges et bleus pour circuler dans les canaux d'eau flottent paresseusement contre les parois rocheuses.

D'habitude, du printemps à l'automne, quand les chaleurs deviennent insupportables dans le Sud, c'est dans les montagnes kurdes du Nord que familles et amis viennent se reposer, entre restaurants, bars et chalets en bord de lac. En 2019, selon Nazif Mohammed Ali, le patron du tourisme d'al-Amadiya, dans la province de Dohouk aux confins de l'Irak, de la Turquie et de la Syrie, 200’000 visiteurs sont été recensés. Mais cette année, «personne n'est venu».

«0%»

Les trois provinces kurdes ont fermé leurs frontières, les routes ont été coupées et les grands hôtels et restaurants fermés au public pour prévenir une propagation du virus.

Le chiffre total des visiteurs -presque tous des Irakiens du centre et du sud arabes du pays- est passé de 1,7 million à quasiment zéro. Un coup dur pour une région qui cherche à diversifier son économie et mise depuis des années sur le tourisme pour s'assurer des revenus hors hydrocarbures.

Durant la dernière décennie, hôtels, restaurants et autres villages de vacances y ont poussé, créant emplois et richesses dans un pays où chômage et pauvreté sont galopants. Aujourd'hui, au Kurdistan irakien qui s'enorgueillit de compter plusieurs milliers de sites archéologiques, religieux, culturels ou naturels, la Ligue des restaurateurs et hôteliers de la région recense 868 hôtels ou pensions qui emploient 8500 personnes. «Leur taux de remplissage est de 0%», dit la Ligue et la plupart de ces employés sont au chômage technique, pour le moment.