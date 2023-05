Genève: Morsures de chiens en hausse

Alors que le canton de Fribourg a décidé en février de réintroduire des cours obligatoires pour les détenteurs de chiens, comme le Valais, Neuchâtel et le Jura l’avaient fait auparavant, Genève et Vaud n’obligent que les propriétaires de grands chiens à en suivre.

Surtout éduquer les maîtres

Interpellées, des spécialistes en éducation canine genevoises estiment qu’il faudrait de nouveau des formations obligatoires et pour tout type de chiens. Cela permettrait notamment aux éducateurs canins d’intervenir plus tôt pour corriger d’éventuelles erreurs du détenteur, car, «en général, on récupère le chien une fois que l’accident est arrivé», relate une professionnelle.

Mauvaise lecture de signaux

De son côté, Francesca Messina de Happy Dogs fait remarquer que «le Canton ne fait pas rien, car il y a le test TMC obligatoire pour les grands chiens» et relativise la hausse de morsures: «Il faudrait connaître leur gravité et le contexte. À Genève, on peut signaler un chien qui saute sur quelqu’un et le pince avec ses dents.» Néanmoins, l’éducatrice canine considère que des cours obligatoires seraient utiles, pour autant qu’ils soient supérieurs à 10 heures et en individuel: «Les trois quarts des morsures sont dues à une mauvaise lecture de signaux avant-coureurs, indique-t-elle. Il faut que les gens s’informent un minimum et surtout comprennent le langage de leur animal.»