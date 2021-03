Carnet noir : Mort à 94 ans de l’inventeur de la K7

De nombreux hommages ont été rendus vendredi à l’ingénieur néerlandais Lou Ottens, considéré comme l’inventeur de la cassette audio et l’un des concepteurs du disque compact, après la nouvelle de son décès à l’âge de 94 ans.

De nombreux hommages ont été rendus vendredi à l’ingénieur néerlandais Lou Ottens, considéré comme l’inventeur de la cassette audio et l’un des concepteurs du disque compact, après la nouvelle de son décès à l’âge de 94 ans. Créées par Lou Ottens alors qu’il travaillait pour le géant néerlandais de l’électronique Philips, les cassettes ont rendu la musique vraiment portable pour la toute première fois et ont permis à une génération de fans de musique de créer des mixtapes de leurs chansons préférées.

«Un homme extraordinaire»

«Bloc de bois»

La technologie qui a rendu possible le lecteur de cassettes portable et a mis de la musique dans des millions de chambres d’adolescents a commencé de la manière la plus humble possible, relate Olga Coolen. «Au cours du développement de la cassette, au début des années 1960, (Lou Ottens) a fait fabriquer un bloc en bois qui tenait exactement dans la poche de son manteau.»