Genève : Mort après son vaccin: la justice exige une vraie enquête

Un senior est décédé après avoir reçu sa première dose de sérum conter le Covid. Le ministère public a classé l’affaire. La Chambre pénale de recours exige de pousser les investigations jusqu'au bout.

En mars 2021, un septuagénaires qui venait de se faire vacciner contre le Covid a trépassé quelques minutes après être sorti du centre de vaccination. Le rapport d’autopsie n’a pas pu établir de lien entre la dose reçue et le décès. Sur cette base, le ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Dossier clos? Non, a estimé la Chambre pénale de recours, saisie par l’une des filles du défunt: «En n’entreprenant aucun acte d’enquête visant à déterminer la cause réelle de la mort, le ministère public n’était pas en mesure d’exclure totalement l’existence d’un lien de causalité entre la vaccination et le décès», a considéré la Chambre pénale, citée par la «Tribune de Genève».