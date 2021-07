France : Mort d’Adama Traoré: les juges ordonnent un complément d’expertise médicale

De nouveaux témoignages viennent s’ajouter au dossier sur la mort du jeune homme après une interpellation en 2016.

Les juges d’instruction chargés de l’affaire Adama Traoré, mort en 2016 à l’issue de son arrestation par les gendarmes, ont ordonné un complément d’expertise médicale, les enquêteurs ayant recueilli de nouveaux témoignages et éléments médicaux, a appris samedi l’Agence France Presse (AFP) de source proche du dossier.

Secret médical

Cet homme a ajouté qu’Adama Traoré était reparti «en marchant», ce qu’ont confirmé deux employés de la mairie, témoins de la scène. Le gendarme, qui s’était foulé la cheville dans la bagarre avec les deux hommes, ne l’avait pas poursuivi. Les enquêteurs ont, par ailleurs, saisi le dossier d’Adama Traoré à la médecine du travail, réalisé lors de son embauche par une association d’insertion en 2014. Placé sous scellés et transmis aux experts, il n’a pas à ce stade été communiqué aux avocats, en raison du secret médical.

Un arrêt de travail a également été retrouvé pour la période du 2 au 18 juin 2014, sans que le motif ne soit mentionné au dossier judiciaire. Une ancienne conseillère de Pôle emploi a par ailleurs rapporté aux enquêteurs avoir été informée à l’époque qu’Adama Traoré, employé comme déménageur par l’association, «aurait été essoufflé et était susceptible de présenter des vertiges», selon une synthèse des enquêteurs. Selon cette femme, il aurait alors été transféré sur des chantiers de paysagisme.

Mais parmi la quinzaine d’ex-responsables ou ex-travailleurs de l’association auditionnés ces derniers mois, aucun n’a confirmé ce motif de santé concernant le jeune homme, décrit comme «sportif», «costaud et musclé». Les experts doivent dire d’ici au 31 août si ces nouveaux éléments ont «vocation à modifier» leurs conclusions initiales, qui évoquaient aussi le rôle joué, «dans une plus faible mesure», par une maladie génétique et une pathologie rare dont souffrait Adama Traoré.