France : Mort d’Alisha: les deux collégiens mis en examen pour assassinat

Deux adolescents âgés de 15 ans ont été mis en examen mercredi soir pour «assassinat» à la suite de la mort violente d’Alisha, 14 ans, leur camarade de classe à Argenteuil, a indiqué le parquet de Pontoise.

Glaçant et sordide… Le procureur de Pontoise a livré mercredi le récit de la mort d’Alisha, 14 ans, frappée puis jetée dans la Seine pour des «futilités» par deux camarades de classe d’Argenteuil, mis en examen pour «assassinat».

Les deux adolescents, un garçon et une fille de 15 ans, ont été mis en examen dans la soirée, a indiqué le parquet de Pontoise. Le juge des libertés et de la détention devait encore statuer sur leur placement en détention provisoire, requis par le parquet, a ajouté cette source. Les deux suspects, T. et J., encourent jusqu’à 20 ans de prison.