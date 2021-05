Carnet noir : Mort dans un accident de vélo de l’architecte Helmut Jahn

Helmut Jahn, 81 ans, s’est fait un nom avec des constructions à Chicago, parmi lesquelles le Thompson Center et le terminal de la compagnie United Airlines à l’aéroport international O’Hare.

L’architecte américain né en Allemagne Helmut Jahn, connu pour ses structures postmodernes de verre et d’acier, est mort samedi à l’âge de 81 ans dans l’État de l’Illinois dans un accident impliquant deux véhicules alors qu’il roulait à bicyclette, a annoncé dimanche la police.

Après avoir obtenu son diplôme à Munich en 1965, Helmut Jahn s’était installé à Chicago pour étudier à l’Illinois Institute of Technology, un établissement très lié à l’influent architecte moderniste Ludwig Mies van der Rohe.

Helmut Jahn s’est fait un nom dans les années 1970 et 1980 avec des constructions à Chicago, parmi lesquelles le Thompson Center et le terminal de la compagnie United Airlines à l’aéroport international O’Hare. Il a aussi participé à la conception du siège du FBI à Washington et a ultérieurement construit le Munich Airport Center ainsi que le Sony Center à Berlin.