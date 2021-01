La scène avait choqué plusieurs témoins. «Je ne suis pas végétarien, mais ça me faisait mal au cœur de voir certaines poules écrasées et d’autres en mauvais état, totalement immobiles alors qu’elles étaient à l’air libre», rapportait l’un d’eux . Le 10 octobre 2020 à Marly (FR), sur la route du Bourguillon, un train routier avait perdu une partie de son chargement, à savoir des caisses contenant des poulets d'engraissement vivants. Deux cents d’entre eux avaient péri dans ces événements.

«Les investigations effectuées ont permis d’établir que, à la suite du chargement des caisses de poulets, le chauffeur avait manipulé par inadvertance le bouton servant à lever la rampe de fixation, lors du levage ou de l'abaissement du toit», explique le Ministère public fribourgeois. Une fois le toit totalement abaissé, la rampe n'appuyait donc pas sur la rangée supérieure des caisses et le chauffeur, n'ayant pas effectué de contrôle visuel avant de partir, n’avait rien remarqué. De plus, à en croire les données de sa carte de conducteur, il n’avait pas respecté son temps de pause un mois plus tôt.