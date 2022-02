États-Unis : Mort de Betty Davis, une pionnière du funk, à 77 ans

Seconde épouse de Miles Davis, Betty Davis était un pilier de la scène musicale new-yorkaise des années 1960, qui a inspiré tout une génération d’artistes.

«C’est avec une grande tristesse que je partage la nouvelle du décès de Betty Davis, influenceuse musicale aux multiples talents et pionnière du rock, chanteuse, auteure-compositrice et figure de la mode», a annoncé une amie de longue date de Betty Davis, Constance Portis, sur le site internet de l’artiste.

La seconde épouse de la légende du jazz Miles Davis était un pilier de la scène musicale new-yorkaise des années 1960, et a enregistré la quasi-totalité de sa musique entre 1964 et 1975, avec des titres comme «Get Ready for Betty». Elle avait connu un grand succès pour son lyrisme aux références sexuelles, donnant le ton, plus tard, à des légendes comme Prince et Madonna.