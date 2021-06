France : Mort de Clément Méric: «C’est mon coup qui l’a fait tomber»

L’ex-skinhead Esteban M., responsable du décès d’un jeune militant antifasciste, s’est dit «désolé», mais affirme avoir été victime d’un «guet-apens».

«Frappé par réflexe»

Il encourt vingt ans de réclusion

«Pourquoi le frappez-vous au visage? C’est dangereux... Pourquoi vous ne mettez pas plutôt des coups de pied pour le repousser?», l’interroge Me Ouhioun. «J’essayais de me débattre, je ne faisais pas attention à où je frappais», se défend l’accusé.

Plaies infligées avec «un objet»

Une menace toute relative

«Ils étaient plus nombreux, lui rétorque Esteban M. On avait peur. On les voyait le téléphone à l’oreille, on ne savait pas s’ils appelaient des gens, s’il y en avait d’autres dans les rues» alentour. «C’était un guet-apens», insiste-t-il.