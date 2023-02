Militantisme : Mort de Daniel Defert, compagnon de Foucault et fondateur de Aides

Aides, «née de la colère et du deuil, deviendra la première association française de lutte contre le VIH/sida en France, et un hommage vivant, incarné et militant à son compagnon de lutte», a souligné mardi l’association.

Le sociologue et militant contre le sida Daniel Defert, fondateur de l’association Aides et qui fut le compagnon du philosophe Michel Foucault pendant plus de 20 ans, est décédé mardi à l’âge de 85 ans, a annoncé l’association qu’il avait fondée et présidée jusqu’en 1991. Daniel Defert a contribué à «briser la chape de plomb entourant le VIH/sida», et à combattre les «stigmatisations», lui a rendu hommage Aides dans un communiqué.