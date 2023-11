Mort de Diana: parfum de scandale dans la fin de «The Crown»

Les dix épisodes de la sixième et dernière saison sortent sur Netflix en deux temps: cinq jeudi, puis l'autre moitié le 14 décembre, contraignant les inconditionnels pressés à la patience.

Au fil des 60 heures diffusées depuis 2016, la souveraine aura été interprétée successivement par Claire Foy, Olivia Colman puis Imelda Staunton. Depuis le mariage de la jeune princesse dans le Royaume-Uni d'après-guerre aux crises familiales des années 1990, la série, avec pléthore de stars et un budget estimé à des centaines de millions de dollars, entremêle événements historiques et scènes intimistes, assumant des libertés parfois controversées avec la vérité.

Derniers moments de Diana

Dans les années précédant sa mort, le 8 septembre 2022, le succès planétaire de «The Crown» a contribué à ériger au statut d'icône planétaire Elizabeth II, une souveraine qui est toujours parvenue à garder la moindre de ses opinions secrète et a rarement laissé percer ses émotions en public.

La sixième saison relate les dernières semaines de la vie de la princesse Diana, après son divorce mouvementé avec l'actuel roi Charles III et jusqu'à sa mort le 31 août 1997. Pourchassée par des paparazzis, la berline qui transportait Lady Di s'était encastrée dans un pilier du tunnel de l'Alma à Paris, tuant la princesse de 36 ans et son nouvel amour, le riche héritier égyptien Dodi Al-Fayed.

«Princesse du peuple»

La reine avait alors tardé à réagir à l'immense émotion populaire suscitée par la disparition de celle que Tony Blair a surnommée la «princesse du peuple» et la famille royale a mis des années à surmonter ce traumatisme.

Diana en fantôme

Amie des célébrités et figure médiatique, Diana s'était forgé une popularité planétaire en affichant son empathie avec les plus démunis. Elle reste l'objet d'une immense admiration au-delà du Royaume-Uni, et sa mémoire jette une ombre sur l'image du nouveau roi Charles III ainsi que sur son épouse la reine Camilla, qui n'a jamais réussi à surmonter totalement sa réputation de briseuse de mariage.