Afrique : Mort de douze éléphants au Zimbabwe: une bactérie en cause

Selon un rapport, les jeunes pachydermes découverts sans vie la semaine passée dans la forêt de Pandamasuwe sont probablement décédés après avoir ingéré des plantes vénéneuses.

Le Zimbabwe compte plus de 84’000 éléphants. (Image d’illustration)

Douze éléphanteaux, retrouvés morts à proximité de la plus importante réserve du Zimbabwe, ont succombé à une infection bactériologique, ont affirmé mardi les autorités responsables de la faune sauvage.

«Infection bactériologique»

Leurs carcasses avaient été découvertes en fin de semaine dernière dans la forêt de Pandamasuwe (Ouest), entre le parc de Hwange, près de la frontière avec le Botswana, et la ville de Victoria Falls.

Les gardes forestiers avaient craint dans un premier temps un empoisonnement de ces jeunes pachydermes, âgés entre deux et six ans, par des braconniers. Mais leurs défenses étaient intactes et aucun autre animal, y compris les vautours, n’avait été atteint.