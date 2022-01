Mort de Gaspard Ulliel: Charlie Hebdo choque

France : Mort de Gaspard Ulliel: les caricatures de «Charlie Hebdo» choquent

Le traitement du décès du comédien par le journal satirique français a été très mal reçu.

Ces trois images ont choqué une grande partie des internautes, à commencer par les chroniqueurs de «Touche pas à mon poste!» qui ont évoqué le sujet dans l’émission du 20 janvier 2022. «Déjà, ce n’est pas drôle. Il y a un droit à la caricature, mais moi je trouve ça épouvantable. Le lendemain en plus, ça me choque énormément», a réagi Benjamin Castaldi, dont le fils s’était blessé avec un couteau. Matthieu Delormeau a parlé de honte et déclaré qu’il trouvait cela dégueulasse. «C’est horrible, je pense à ce gamin qui a 6 ans, à sa femme. Et voir ces images-là en plus, ces gens sont sans coeur, ça n’a pas de sens», a-t-il dit en évoquant la compagne et le fils de l’acteur. Guillaume Genton a lui rappelé que le but d’une caricature était de faire rire et que là, personne n’avait rigolé.