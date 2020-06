Etats-Unis

Mort de George Floyd: journée de manifestations pacifiques

Samedi, de nombreux manifestants sont descendus pacifiquement dans la rue pour protester contre la violence faite aux personnes de couleur.

Washington, Philadelphie, New York: des dizaines de milliers d’Américains ont manifesté samedi dans une atmosphère apaisée contre le racisme et les brutalités policières lors d’une journée marquée par une nouvelle cérémonie à la mémoire de George Floyd.

Sous un soleil de plomb, s’arrêtant parfois pour poser un genou à terre, une foule dense a envahi les rues de la capitale fédérale américaine, aux abords de la Maison Blanche, du Capitole ou encore du mémorial de Lincoln. C’est devant cet imposant monument que le pasteur d’Atlanta Martin Luther King avait, le 28 août 1963, face à près de 250’000 personnes, lancé «I have a dream» dans un discours devenu une référence de la lutte des droits civiques. «Nous sommes de retour ici, avec un nouveau message d’espoir», confie à l’AFP Deniece Laurent-Mantey, Afro-Américaine de 31 ans.

Le silence de Trump

Contrairement à ce mouvement emblématique des années 1960, ou aux autres rassemblements que la capitale a l’habitude d’accueillir, les manifestations de samedi n’étaient pas centrées sur un événement ou une allocution. Plus d’une dizaine de collectifs, dont plusieurs se sont formés spontanément sur les réseaux sociaux après la mort de George Floyd, ont appelé à envahir les rues de la capitale.

Depuis la Maison Blanche, où il passe le week-end, Donald Trump a poursuivi son intense activité sur Twitter sans évoquer les manifestations. Jusqu’à samedi soir du moins. Quand il a tweeté que la foule avait été «beaucoup moins importante que prévu à Washington», après avoir de nouveau prôné un peu plus tôt «la loi et l’ordre».

«No Justice, No Peace»

Dans une ambiance très familiale, les manifestants ont entonné tour à tour classiques du soul et slogans politiques comme «No Justice, No Peace, No racist Police» (Pas de justice, Pas de paix, Pas de police raciste), profitant des bouteilles d’eaux glacées distribuées par de nombreuses associations.