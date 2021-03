États-Unis : Mort de Jessica Walter, grand-mère de la série «Arrested Development»

Jessica Walter est décédée à l’âge de 80 ans. Elle était surtout connue pour son rôle dans la série culte américaine, «Arrested Development», dont deux nouvelles saisons ont été lancées par Netflix.

Carrière de plus de soixante ans

«C’est avec le cœur lourd que je confirme le décès de ma maman adorée», a dit sa fille Brooke Bowman dans un communiqué. Avec une carrière s’étalant sur plus de soixante ans, «son plus grand plaisir était d’apporter de la joie aux autres en racontant des histoires, à la fois sur l’écran et en dehors», ajoute-t-elle, célébrant «son esprit, sa classe et sa joie de vivre en général».