Carnet noir : Mort de la princesse Marie du Liechtenstein

La princesse Marie est décédée samedi à 81 ans, après avoir subi une attaque cérébrale en début de semaine.

La princesse Marie, épouse du prince régnant du Liechtenstein Hans-Adam II, est décédée samedi à 81 ans après avoir subi une attaque cérébrale en début de semaine, a indiqué la Maison princière dans un communiqué. La princesse Marie a été victime d’une attaque cérébrale mercredi et est décédée samedi après-midi à l’hôpital. Sa famille s’était rassemblée autour d’elle, et après avoir reçu les derniers sacrements, elle «est décédée paisiblement et avec une grande confiance en Dieu», précise le communiqué.