Disparition : Mort de l’influent moine bouddhiste Thich Nhat Hanh au Vietnam

Cette figure du bouddhisme est décédée samedi au Vietnam à l’âge de 95 ans. Thich Nhat Hanh s’était réinstallé dans son Vietnam natal après 40 ans en exil en France.

L’un des moines bouddhistes les plus influents au monde, Thich Nhat Hanh, une des figures les plus engagées du bouddhisme avec le Dalaï Lama, est décédé samedi au Vietnam à l’âge de 95 ans, a annoncé son organisation. Le maître «est décédé paisiblement» au temple Tu Hieu de la ville de Hue, le cœur du bouddhisme vietnamien, a déclaré son organisation sur le compte Twitter de celui qui avait popularisé le concept de «pleine conscience» jusqu’à Hollywood, à travers de nombreux livres et retraites de méditation.