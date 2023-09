Mort de Mahsa Amini: Londres sanctionne des responsables iraniens

Le Royaume-Uni a annoncé vendredi, à la veille du premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, des sanctions visant plusieurs responsables iraniens dont le ministre de la Culture et le maire de Téhéran. Ces sanctions, décidées en coordination avec les États-Unis, le Canada et l’Australie, «se concentrent sur les hauts responsables iraniens responsables de la préparation et de l’application de la loi iranienne sur le port obligatoire du hijab», a expliqué le ministère des Affaires étrangères, dans un communiqué.