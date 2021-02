Argentine : Mort de Maradona: deux de ses filles entendues par les enquêteurs

Gianinna et Jana, deux des cinq filles de Diego Maradona, ont été entendues vendredi dans le cadre de l’enquête pour homicide involontaire ouverte afin de déterminer si des responsabilités peuvent être retenues dans le décès en novembre de la légende du football argentin.

Fille de Valeria Sabalain que Maradona a reconnue à l’âge de 12 ans, Jana, 24 ans, a témoigné après le départ de sa sœur et est également repartie sans faire de déclaration.

Gianinna, 31 ans, l'une des deux filles que le «Pibe de oro» (gamin en or) avait eu avec son ex-femme Claudia Villafañe, est arrivée au volant de sa voiture accompagnée de son avocat. Elle est ressortie trois heures après sans faire de déclaration, ont constaté les journalistes de l'AFP.

Il s’agit du neurochirurgien Leopoldo Luque, de la psychiatre Agustina Cosachov, d’un psychologue et de deux infirmiers (un homme et une femme) au chevet de Maradona, ainsi que du coordinateur de ces infirmiers et d’un médecin coordinateur de l’hospitalisation à domicile.