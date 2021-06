Justice : Mort de Maradona: sept soignants interrogés dans le cadre de l’enquête

Soupçonnés d’avoir «abandonné» l’ex-footballeur à une lente agonie, les sept personnels soignants pourraient être poursuivis en justice.

L’infirmier Ricardo Almiron sera le premier à être interrogé lundi. Suivront une infirmière, le coordinateur des infirmiers, la coordinatrice médicale de l’hospitalisation à domicile, un psychologue et la psychiatre à laquelle il est reproché de ne pas avoir assuré «l’administration correcte des médicaments et des psychotropes» qui avaient été prescrits. Le dernier à être entendu le 28 juin sera le neurochirurgien de 39 ans Leopoldo Luque, le médecin personnel de Maradona.

Expertise accablante

Début mai, un rapport d’experts avait conclu que l’ancien joueur avait été «abandonné à son sort» par son équipe soignante, dont le traitement «inadéquat, déficient et imprudent» l’a conduit à une lente agonie. «Les signes de danger de mort qu’il présentait ont été ignorés», estimaient encore les vingt experts, dont les médecins légistes qui ont pratiqué l’autopsie et des spécialistes de diverses disciplines médicales.

Selon le document, «l’équipe médicale a pleinement et complètement envisagé la possibilité de l’issue fatale du patient, mais est restée absolument indifférente à cette question et n’a pas changé son comportement et son approche médicale». «Compte tenu du tableau clinique, clinico-psychiatrique et du mauvais état général, il aurait dû poursuivre sa rééducation et son traitement interdisciplinaire dans une institution appropriée», insiste le document.